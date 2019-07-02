Путин поручил Минфину и МЧС к 1 августа удвоить зарплаты пожарных

МОСКВА, 2 июля. /ТАСС/. Президент РФ Владимир Путин дал поручение правительственными министрам до 1 августа решить вопрос с увеличением зарплат пожарным. Соответствующее поручение дано по итогам прямой линии.

"Обеспечить доведение уровня оплаты труда работников подразделений пожарной охраны МЧС России в 2019 году до 24 тыс. рублей в месяц, а с 2020 года - до 32 тыс. рублей в месяц", - говорится в тексте поручений, опубликованном на сайте Кремля. Ответственными назначены первый вице-премьер - министр финансов Антон Силуанов и глава МЧС Евгений Зиничев. Срок - 1 августа 2019 года.

В ходе прямой линии пожарный из Калининграда пожаловался Путину, что зарплата начальника пожарной части составляет 16 тыс. рублей, а зарплата его коллег - 12-13 тыс. Путин при этом сообщил, что МЧС для повышения зарплат сотрудникам в этом и следующем году будет выделено в общей сложности более 12 млрд рублей.