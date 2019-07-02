Глава Карелии отозвал закон о монетизации льгот для ветеранов

ПЕТРОЗАВОДСК, 2 июля. /ТАСС/. Глава Карелии Артур Парфенчиков принял решение отозвать законопроект о монетизации льгот для ветеранов. Об этом в рамках заседания комитета по здравоохранению и социальной политике Законодательного собрания Карелии сообщил официальный представитель главы в региональном парламенте Юрий Шабанов.

Ранее законопроект об изменении системы мер социальной поддержки в парламент региона внес премьер-министр республики Александр Чепик. Документ касался региональных ветеранов труда, сельских врачей, учителей, работников культуры. В документе предлагалось вместо полной или частичной компенсации трат на жилье и услуги ЖКХ выплачивать фиксированную сумму. Законопроект вызвал большой общественный резонанс в регионе.

"Вчера состоялся обстоятельный разговор фракции "Едина Россия" и главы республики в течение полутора часов. Было принято решение, и глава его озвучил, о том, что законопроект по первому вопросу отзывается", - сообщил Шабанов.

По мнению депутатов, законопроект мог ухудшить положение ряда льготников. По информации пресс-службы заксобрания Карелии, в адрес парламентариев поступили обращения жителей Олонецкого, Пряжинского, Сегежского и Муезерского районов. В то же время проверка в регионе выявила факты злоупотреблений со стороны недобросовестных получателей финансовой поддержки от государства. По словам министра соцразвития Карелии Ольги Соколовой, законопроект не предполагал экономии на поддержке ветеранов и специалистах, работавших на селе, но был направлен на введение адресности в помощи нуждающимся.

Депутаты и члены правительства договорились в будущем вернуться к вопросу совершенствования механизмов соцподдержки, а также вынести будущий проект решения на обсуждение Общественной палаты республики.

Законопроект о монетизации предполагал заменить компенсацию половины от суммы расходов на услуги ЖКХ и жилье, на которые имели право ветераны труда, бывшие бойцы истребительных батальонов, минеры, работники тыла, фиксированными выплатами. Вместо указанной льготы ветеранам предлагалось ежемесячно начислять 969 рублей. Сельским учителям вместо полной оплаты услуг за тепло, свет и жилье, предлагалось ежемесячно возмещать 3378 рублей, педагогам-пенсионерам - 3147 рублей.