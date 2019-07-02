В Боливии распространяется неизвестный смертельный вирус

ТАСС, 2 июля. Власти Боливии объявили о распространении в стране смертельно опасного вируса, который пока не удалось идентифицировать. Как сообщила министр здравоохранения южноамериканской республики Габриела Монтаньо, к настоящему моменту с подозрением на этот недуг госпитализированы пять человек.

"У нас есть еще три пациента с подозрением [на это заболевание], помимо двух первых - врачей. Эти трое госпитализированы в то же инфекционное отделение, в котором оказывается помощь первым заболевшим", - сказала глава ведомства в понедельник на пресс-конференции.

Вирус, о котором идет речь, может привести к летальному исходу. Первой от его последствий скончалась врач-практикант, которая, как предполагается, заразилась во время посещения пациента в городе Каранави департамента Ла-Пас. Позднее вирус подхватили еще двое медиков, которые общались с умершей. По результатам проведенных анализов была исключена вероятность того, что они заболели лихорадками денге, чикунгунья или другими известными вирусами.

По словам Монтаньо, боливийские специалисты пришли к выводу, что инкубационный период для данного вируса составляет от семи до 21 дня. Симптомы вызванного им заболевания - повышенная температура, головная боль, а также боль в мышцах и животе.

Все пациенты с подозрением на неизвестную болезнь госпитализированы в одну из больниц города Ла-Пас. Они находятся в изолированных палатах, доступ в которые строго ограничен. Лечащим врачам предписано не приближаться к этим пациентам ближе, чем на полтора метра, менять медицинские халаты после каждого посещения больных и использовать две пары латексных перчаток.

"Мы считаем, что боливийские профессионалы достаточно квалифицированы для того, чтобы справиться с такой ситуацией, как эта", - сказала Монтаньо. Тем не менее, она обратилась в Панамериканскую организацию здравоохранения с просьбой прислать в страну инфекциониста и специалиста по лабораторным исследованиям для помощи в идентификации вируса. Ожидается, что они прибудут в Боливию в среду.

Как передает Agencia Boliviana de Información, в ближайшие часы станут известны результаты анализов, которые могут пролить свет на природу опасного вируса.