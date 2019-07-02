Петербургская молодежь получит мобильное приложение для работы по волонтерским проектам

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 2 июля. /ТАСС/. Комитет по молодежной политике и взаимодействию с общественными организациями разрабатывает мобильное приложение для молодежи, которое позволит координировать волонтерские проекты, общаться и узнавать о событиях в городе. Об этом сообщили ТАСС в комитете, уточнив, что запуск приложения намечен на 2020 год.

"Это приложение будет дополнением к нашему основному интернет-порталу, который мы разрабатываем уже несколько лет. В приложении будет очень большой функционал. Там будет платформа, где можно будет общаться, координироваться по проектам, реализовывать волонтерские практики. Полноценно запустить приложение мы планируем в 2020 году", - сказала пресс-секретарь комитета Татьяна Лебедева.

Инициатива создания приложения принадлежит властям, но свои идеи в процессе разработки предлагают представители молодежных организаций. В приложении будет представлена база молодежных центров, клубов и домов молодежи, а также раздел, в котором молодые люди смогут общаться и обсуждать свои инициативы и проекты.

Специальный раздел будет посвящен волонтерскому движению. В нем молодые люди смогут регистрироваться на мероприятия и получать баллы за свою работу. Этот раздел будет интегрирован с другим проектом, сайтом "Доброволец РФ", и баллы, полученные волонтером на площадке двух проектов, будут суммироваться и давать участнику бонусы, например, при поступлении в вуз.

Комитет рассматривает возможность интегрировать приложение с Единой картой петербуржца. Возможности карты сейчас представлены транспортным, идентификационным, медицинским, платежным приложениями, а также наличием электронной подписи и разделом скидок и бонусов внутри карты.

Комитет по молодежной политике и взаимодействию с общественными организациями разрабатывает несколько молодежных проектов. К ним относятся строительство молодежных пространств для досуга в каждом районе города, а также публичные слушания, где будут обсуждаться актуальные вопросы молодежной политики города. Кроме того, запланировано создание проекта, в рамках которого успешные петербуржцы будут встречаться с молодыми людьми и делиться опытом.