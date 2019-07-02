Россия заняла 51-е место в рейтинге стран с самыми "сильными" паспортами

МОСКВА, 2 июля. /ТАСС/. Россия заняла 51-е место в обновленном рейтинге стран, чей паспорт дает возможность посещать в безвизовом режиме наибольшее количество государств и территорий. Соответствующие данные приводятся в рейтинге, опубликованном во вторник швейцарской компанией Henley & Partners.

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Данное исследование охватывает 199 стран, 193 из которых - государства - члены ООН.

Согласно данным рейтинга, Россия занимает 51-ю строчку, набирая 116 баллов. При этом по данным предыдущего исследования, РФ была на 48-м месте со 119-ю баллами.

Первое место поделили между собой две азиатские страны - Япония и Сингапур. Граждане этих стран имеют право безвизового въезда в 189 стран и территорий. Вторую и третью строчки рейтинга заняли Германия, Южная Корея, Финляндия с показателем в 187 стран и Дания, Италия, Люксембург - 186 стран. Самые скромные возможности по безвизовому въезду - у владельцев паспортов Сирии (29 стран и территорий), Ирака (27) и Афганистана (25).

Индекс паспортов компании Henley & Partners представляет собой международный рейтинг стран по уровню свободы передвижения, которую они предоставляют своим гражданам. Он считается первым в истории международным рейтингом стран по свободе передвижения граждан, отражающим международные отношения и статус государств на мировой арене. С 2018 года индекс паспортов обновляется несколько раз в год, чтобы оперативно информировать об изменениях в безвизовом режиме стран.