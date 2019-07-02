Путин поручил приравнять статус ополченцев, воевавших с боевиками на Кавказе, к ветеранам

МОСКВА, 2 июля. /ТАСС/. Президент РФ Владимир Путин по итогам прямой линии дал поручение до 1 октября уравнять статус ополченцев, воевавших с боевиками на Кавказе в 1999 году, и ветеранов боевых действий.

"Обеспечить внесение в законодательство Российской Федерации изменений, предусматривающих присвоение статуса ветерана боевых действий гражданам Российской Федерации, которые в августе - сентябре 1999 года в составе отрядов самообороны принимали участие в боевых действиях в ходе контртеррористических операций на территории Республики Дагестан", - говорится в тексте поручений, опубликованных на сайте Кремля.

Ответственным назначен премьер-министр Дмитрий Медведев. Срок исполнения поручения - 1 октября 2019 года.

В августе и сентябре 1999 года вооруженные бандформирования вторглись с территории Чечни сначала в Цумадинский и Ботлихский районы Дагестана, затем в Новолакский район республики. Тогда российским войскам в борьбе с боевиками помогли местные жители-ополценцы. В ходе прямой линии экс-глава администрации Ботлихского района республики Магомед Умаргаджиев сообщил, что около 2 тыс. ополченцев из Дагестана состоят в списках на получение статуса ветерана боевых действий.