Путин поручил правительству подготовить доклад по закону о распределенной опеке

МОСКВА, 2 июля. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин поручил правительству РФ и Госдуме в срок до 1 августа текущего года подготовить доклад по закону о распределенной опеке. Перечень поручений опубликован во вторник на сайте Кремля.

В ходе прямой линии к главе государства обратился актер и соучредитель благотворительного фонда "Я - есть!" Егор Бероев с вопросом о том, что необходимо ускорить принятие закона о распределенной опеке. Путин в свою очередь пообещал проконтролировать принятие решения в своей администрации по данному законопроекту.

"Правительству Российской Федерации совместно с Государственной Думой Федерального Собрания Российской Федерации обеспечить доработку проекта федерального закона № 879343-6 "О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в целях повышения гарантий реализации прав и свобод недееспособных и не полностью дееспособных граждан", предусмотрев возможность назначения опекунами и попечителями недееспособных и не полностью дееспособных граждан, помещенных под надзор в медицинские организации, организации, оказывающие социальные услуги, либо в иные организации, их родственников и (или) иных лиц. Доклад - до 1 августа 2019 года", - говорится в одном из пунктов перечня поручений по итогам прямой линии.

Законопроект о распределенной опеке был разработан для того, чтобы улучшить качество жизни людей с ментальными нарушениями. На данный момент, если человек не может позаботиться о себе самостоятельно, ему предоставляется возможность получать социальные услуги в учреждениях социальной защиты - психоневрологических интернатах.

По информации общественников, в этих интернатах для взрослых часто наблюдается конфликт интересов на уровне руководства учреждения: директор интерната, являясь опекуном недееспособных проживающих, по факту оказывается одновременно и заказчиком, и поставщиком социальных услуг. Если лишенный дееспособности проживающий хочет обратиться с жалобой на действия руководства интерната, персонал или некачественные социальные услуги, то эту жалобу он должен подать через своего опекуна - директора. Бероев в ходе прямой линии отметил, что закон о распределенной опеке смог бы разрешить этот конфликт интересов.