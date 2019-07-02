Турпоток в Петербург планируется увеличить на 46% за четыре года

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 2 июля. /ТАСС/. Количество туристов, приезжающих в Санкт-Петербург, планируется увеличить почти в полтора раза за ближайшие четыре года - до 12 млн человек. Об этом сообщил врио губернатора Санкт-Петербурга Александр Беглов.

"В прошлом году было [более] 8 млн туристов в нашем городе, сейчас мы планируем увеличить это порядка до 12 млн в течение четырех лет. Для этого делаем очень много - реконструкция центра, оказание помощи музейному сообществу", - сказал Беглов на церемонии подписания соглашения с НИЦ "Курчатовский институт" на VII Европейской конференции по рассеянию нейтронов.

Как уточнили ТАСС в пресс-службе городского правительства, увеличить турпоток до 12 млн человек планируется за четыре года.

Президент НИЦ "Курчатовский институт" Михаил Ковальчук отметил, что развитие международного научного сотрудничества может также привлечь дополнительных гостей в город. "Когда у нас возникает международный центр, который будет концентратором интеллектуальных сил со всего мира, мы будем проводить массу конференций, то у вас туристический ландшафт изменится. У вас появится турист другого типа, как мы говорим о деловом туризме", - сказал Ковальчук.

Туристический поток в Санкт-Петербурге в 2019 году, по прогнозам, увеличится на 10% по сравнению с рекордными показателями прошлого года, когда город посетили 8,2 млн человек.