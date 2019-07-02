Минтруд обяжет интернаты заниматься реабилитацией и социализацией

МОСКВА, 2 июля. /ТАСС/. Минтруд России готовит новые правила работы психоневрологических интернатов (ПНИ), которые будут учитывать потребности детей и взрослых в реабилитации, социализации, а также определять задачи по медицинскому обследованию проживающих в этих учреждениях. Об этом сообщили ТАСС во вторник в пресс-службе министерства.

"Правила предполагается дополнить положениями, определяющими основные задачи психоневрологического интерната, в том числе детского, в том числе по уходу за гражданами, страдающими психическими расстройствами, в соответствии со степенью тяжести, возможности реабилитации и социализации указанных лиц", - сообщили в министерстве.

В новом приказе будут прописаны функции по диспансерному наблюдению, оказанию медицинской помощи, порядок госпитализации нуждающихся, добавили в министерстве.

В Минтруде напомнили, что в соответствии с поручением вице-премьера Татьяны Голиковой региональным властям рекомендовано в срок до 1 декабря 2019 года предусмотреть при формировании своих бюджетов на 2020 год и последующие годы объемы средств, необходимые для улучшения материально-технической базы психоневрологических интернатов.

О реформе

В начале февраля вице-премьер Татьяна Голикова дала поручения Роструду, Роспотребнадзору и Росздравнадзору проверить условия проживания в психоневрологических интернатах. По итогам этой проверки Роструд сообщил, что в психоневрологических интернатах проживают около 156 тыс. граждан, в том числе почти 16 тыс. - в детских учреждениях для детей с инвалидностью. Около 71% проживающих в ПНИ лишены дееспособности, 24% от общего числа нуждаются в постоянном уходе, только 2% проживающих в интернатах для взрослых официально трудоустроены. В свою очередь Роспотребнадзор выявил нарушения в 80% ПНИ, а Росздравнадзор назвал несоблюдение порядка оказания медицинской помощи самым часто встречающимся нарушением в ПНИ для взрослых.

Минтруд рассчитывает, что к 2020 году выявленные нарушения будут устранены, а глава ведомства Максим Топилин заявил о необходимости создания дорожной карты для регионов и единой концепции по реформированию ПНИ.

Голикова также поручила до 20 сентября провести во всех субъектах РФ индивидуальные обследования граждан, проживающих в психоневрологических интернатах, с привлечением врачей-психиатров, социальных работников и органов исполнительной власти.

Руководитель Центра паллиативной медицины департамента здравоохранения Москвы и основатель Благотворительного фонда помощи хосписам "Вера" Анна Федермессер ранее в интервью ТАСС рассказала, что медицинское сопровождение проживающих в психоневрологических интернатах и детских домах-интернатах (ДДИ) следует закрепить за сферой здравоохранения, выведя его из ведения социальной защиты. Также она предложила разработать индивидуальные программы реабилитации и абилитации для лиц, проживающих в этих учреждениях.