Кабмин предложил унифицировать подход к созданию порталов о доступности мест в детсадах

МОСКВА, 2 июля. /ТАСС/. Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев подписал распоряжение о внесении в Госдуму законопроекта о правовом регулировании системы управления государственными информационными системами доступности дошкольного образования. Соответствующий документ опубликован во вторник на сайте кабмина.

"Законопроектом предлагается наделить правительство России полномочиями по утверждению порядка формирования и ведения федеральной информационной системы и методических рекомендаций к порядку формирования и ведения региональных информационных систем доступности дошкольного образования и других информационных систем, используемых для тех же целей, в том числе для предоставления родителям (законным представителям) детей сведений из них", - говорится в пояснительной записке к документу.

Его целью, как отметили в правительстве, является "создание единого для всех субъектов Федерации организационного и технического подхода к формированию и ведению информационных систем доступности дошкольного образования".

Кроме того, законопроект предусматривает обработку персональных данных детей и их родителей (законных представителей) в региональных информационных системах. Инициативой также предлагается установить персональную ответственность лиц, виновных в нарушении требований в области обработки и защиты персональных данных.

"Предлагаемые законопроектом изменения позволят урегулировать проблему информированности родителей (законных представителей) о результатах рассмотрения заявлений на прием в детские сады, о последовательности выделения мест и основаниях изменения последовательности для каждого ребенка, о результатах распределения и приема детей в детские сады", - пояснили в кабмине.