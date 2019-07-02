Щеголев: создание транспортного узла под Тверью придаст импульс водному туризму в ЦФО

ЗАВИДОВО /Тверская область/, 2 июля. /ТАСС/. Строительство транспортно-пересадочного узла и речного порта "Завидово" в Тверской области придаст развитию водного туризма в регионах Центральной России новый импульс, сообщил на пленарном заседании национального туристского форума "Реки России", стартовавшего в Завидове, полномочный представитель президента в Центральном федеральном округе Игорь Щеголев.

"Появление такого объекта, который здесь запланирован, позволит сделать так, что речной туризм приобретет новое дыхание. Это приведет и к сокращению, может быть, времени, которое тратится на преодоление многочисленных шлюзов. Это позволит сделать круизы более доступными и, конечно, более комфортными", - сказал Щеголев.

По словам полпреда, в развитии данного направления туризма регионы Центральной России пока находятся в начале пути, однако за последние три года прирост в секторе водного туризма уже составил 11% - на 200 тыс. человек по отправлению и прибытию.

"Это говорит о том, что перспективы отрасли колоссальные, интерес у наших граждан к этому очень большой, традиции есть", - добавил Щеголев.

"Волжское море" - один из крупнейших инвестиционных проектов в Тверской области, который оценивается примерно в 9 млрд рублей. На территории кластера, охватывающего территории городов Твери, Калязина, Кимры, Конаково и Весьегонска, планируется построить речной порт, а также туристическую инфраструктуру и объекты рекреации. Как сообщалось, запланированный к строительству в Тверской области новый комплекс, сможет обслуживать автомобильный, железнодорожный и водный транспорт, а его среднесуточный пассажиропоток составит более 2 тысяч человек.

Форум "Реки России" проводится ежегодно с 2016 года. Он объединяет специалистов туристической и транспортной индустрии, является одной из ключевых площадок в стране для выработки предложений по развитию круизного и водного туризма, решения экологических вопросов. На этот раз его участники обсуждают роль туризма как инструмента социально-экономического роста территорий, приоритетные направления развития внутренних водных путей и привлечение туристов в малые города.