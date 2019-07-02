Правительство внесло в Госдуму законопроект, определяющий взаимозаменяемость лекарств

ТАСС, 2 июля. Правительство РФ внесло в Госдуму законопроект о правовом регулировании в сфере обращения лекарственных средств, устанавливающий, в частности, порядок определения взаимозаменяемости лекарств. Об этом говорится в сообщении, опубликованном во вторник на сайте кабмина.

"Правительством России будет установлен порядок определения взаимозаменяемости и особенности определения взаимозаменяемости отдельных групп лекарственных препаратов, а также исключение в отношении гомеопатических и растительных лекарственных препаратов. Перечень взаимозаменяемых лекарственных препаратов будет формироваться, регулярно обновляться и размещаться в интернете", - отмечается в пояснительной записке.

Законопроект также предполагает ввести понятия оригинального лекарственного препарата и фармацевтически эквивалентных, а также уточнить определения референтного, воспроизведенного и взаимозаменяемого лекарственного препарата. Кроме того, у производителя лекарства будет 40 рабочих дней со дня опубликования Росздравнадзором информации о препарате для подачи заявления о внесении изменений в инструкцию. В случае непредоставления новых данных будет рассматриваться вопрос о приостановке применения препарата.

"Правительство России предусматривается наделить правом устанавливать правила и особенности определения взаимозаменяемости биологических лекарственных препаратов. Предусматривается, что органы исполнительной власти субъектов Федерации будут устанавливать предельные размеры оптовых надбавок и предельные размеры розничных надбавок к фактическим отпускным ценам, установленным производителями лекарственных препаратов, на лекарственные препараты, включенные в перечень жизненно необходимых и важнейших лекарственных препаратов (ЖНВЛП), без учета НДС", - сказано в тексте. Отмечается, что данная мера необходима для устранения правовой неопределенности при формировании отпускных цен на ЖНВЛП.

Летом 2018 года по итогам совещания с членами правительства президент РФ Владимир Путин поручил кабмину рассмотреть вопрос создания единой электронной площадки госзакупок лекарств. Минздраву РФ было поручено при участии Федеральной антимонопольной службы (ФАС) утвердить план мероприятий по определению взаимозаменяемости лекарственных препаратов на 2018-2021 годы и разработать план подключения информационных систем лекарственного обеспечения льготных категорий граждан в регионах России к Единой государственной информационной системе в сфере здравоохранения.

Позднее Минздрав и ФАС разработали законопроект, который расширяет понятие взаимозаменяемости лекарственных препаратов. Согласно документу, около 70% лекарственных препаратов на рынке РФ должны быть взаимозаменяемыми к 2021 году. Как отметила тогда глава Минздрава Вероника Скворцова, с 2019 года постепенно будут вводиться референтные цены для взаимозаменяемых препаратов.