Севастопольцы несут цветы к стеле Мурманска в знак скорби по погибшим подводникам

СЕВАСТОПОЛЬ, 2 июля. /ТАСС/. Жители Севастополя, который является главной базой Черноморского флота, несут цветы к стеле Мурманска на аллее городов-героев, чтобы выразить скорбь в связи со смертью четырнадцати подводников на Северном флоте, сообщили ТАСС в пресс-службе городского правительства.

"Сегодня стало известно о том, что 1 июля в российских территориальных водах в результате пожара на глубоководном научно-исследовательском аппарате погибло 14 моряков-подводников. В память о погибших подводниках жители Севастополя несут цветы к стеле "Мурманск" на аллее городов-героев", - говорится в сообщении.

Дань памяти погибшим воздали, в частности, ветераны подводного флота и губернатор Севастополя Дмитрий Овсянников.

"Это трагедия не только для Северного флота, но и для Севастополя и России. Мы скорбим вместе с родными и близкими погибших. Наши выпускники служат на Северном флоте, и сегодня севастопольцы всех возвратов, наши ветераны-подводники сопереживают этой трагедии", - привели в пресс-службе слова Овсянникова.