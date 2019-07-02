{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Пожар на глубоководном аппарате в российских водах

Севастопольцы несут цветы к стеле Мурманска в знак скорби по погибшим подводникам

Дань памяти погибшим воздали ветераны подводного флота, а также губернатор города

СЕВАСТОПОЛЬ, 2 июля. /ТАСС/. Жители Севастополя, который является главной базой Черноморского флота, несут цветы к стеле Мурманска на аллее городов-героев, чтобы выразить скорбь в связи со смертью четырнадцати подводников на Северном флоте, сообщили ТАСС в пресс-службе городского правительства.

На эту тему
Что известно о гибели моряков при пожаре на глубоководном аппарате

"Сегодня стало известно о том, что 1 июля в российских территориальных водах в результате пожара на глубоководном научно-исследовательском аппарате погибло 14 моряков-подводников. В память о погибших подводниках жители Севастополя несут цветы к стеле "Мурманск" на аллее городов-героев", - говорится в сообщении.

Дань памяти погибшим воздали, в частности, ветераны подводного флота и губернатор Севастополя Дмитрий Овсянников.

"Это трагедия не только для Северного флота, но и для Севастополя и России. Мы скорбим вместе с родными и близкими погибших. Наши выпускники служат на Северном флоте, и сегодня севастопольцы всех возвратов, наши ветераны-подводники сопереживают этой трагедии", - привели в пресс-службе слова Овсянникова.

Теги
РоссияМурманская областьПожар на глубоководном аппарате в российских водах
Самыми активными получателями единой карты петербуржца стали люди старшего поколения
Обладатели многофункциональной именной карты имеют доступ к государственным и коммерческим услугам и сервисам
Читать полностью