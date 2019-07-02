Ворота на Малаховом кургане в Севастополе планируют признать объектом культурного наследия

ТАСС, 2 июля. Министерство культуры РФ планирует включить ворота главного входа на территорию Малахова кургана в Севастополе, построенные в 1905 году, в единый государственный реестр объектов культурного наследия РФ. Проект приказа опубликован на федеральном портале проектов нормативных правовых актов.

Документ находится на стадии завершения разработки.

Директор Севастопольского военно-исторического музея-заповедника Николай Мусиенко сообщил ТАСС, что работа по выявлению исторических объектов, претендующих на статус федерального значения, началась после воссоединения Крыма с Россией.

"При федеральном статусе станет возможно запрашивать дополнительное финансирование на ремонтные работы и реконструкцию. В ходе ревизии со специалистами Министерства культуры РФ были выявлены объекты, которые ранее не были закреплены за кем-либо. В том числе пропели, расположенные на входе в мемориальный комплекс Малахов курган", - сказал он.

Начальник Управления охраны объектов культурного наследия Севастополя Михаил Рязанцев подчеркнул, что объект представляет интерес не только для города Севастополя, но и для всей страны. "Это всероссийский известный комплекс, поэтому справедливо, что статус объектов повышают", - сказал он ТАСС.

Ворота-пропилеи располагаются на центральном входе на Малахов курган. Ворота сооружены в 1905 году по проекту архитектора Александра Вейзена к 50-летию обороны Севастополя 1854-1855 гг. Во время Великой Отечественной войны ворота были повреждены и отреставрированы к 100-летию первой обороны города. Пандус-лестница, ведущая на вершину кургана, сооружена в 1950-е годы. Мемориальный комплекс "Малахов курган" входит в состав Государственного музея героической обороны и освобождения Севастополя, который после воссоединения Крыма и Севастополя с Россией был передан в федеральную собственность.