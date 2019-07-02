Самыми активными получателями единой карты петербуржца стали люди старшего поколения

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 2 июля. /ТАСС/. Наиболее активными получателями единой карты петербуржца (ЕКП), которая начала действовать в Санкт-Петербурге с мая, стали люди старшего поколения. Об этом во вторник сообщил председатель комитета по экономической политике и стратегическому планированию Петербурга Валерий Москаленко на совещании членов городского правительства.

"По получателям карты наименее активны пока студенты - около 4%, люди от 21 года до 35 лет составляют около 20% получателей, 35-45 лет - еще 20%, старше 46 лет - 54% держателей, из них старше 55 лет - более 35%", - сказал Москаленко.

По его словам, подано 90 тыс. заявлений на получение карт, на руки выдано более 33 тыс. штук. Заявления принимают во всех отделениях банков-партнеров по 360 адресам.

Обладатели многофункциональной именной карты имеют доступ к государственным и коммерческим услугам и сервисам, могут получать на нее зарплату и все виды бюджетных выплат. Она может использоваться как платежная карта, также на нее можно записать любой городской проездной билет. Карта включает четыре основных приложения: платежное, транспортное, идентификационное и электронную подпись. Она выпускается на базе национальной платежной системы "Мир".

В городском правительстве считают одной из важных функций карты возможность оформления на нее всех социальных выплат. На совещании врио губернатора Александр Беглов поручил проводить с помощью новой службы социальных участковых разъяснительную работу о преимуществах использования карты, но подчеркнул, что оформление карты должно быть только добровольным.

Ранее власти Петербурга сообщали о планах выдать в 2019 году 400 тыс. карт, а за два-три года - около 2 млн штук.