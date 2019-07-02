РЖД: с руководством Рижского вокзала провели беседу после инцидента с машиной Пугачевой

ТАСС, 2 июля. "Российские железные дороги" (РЖД) провели разъяснительную работу с руководством Рижского вокзала после инцидента с автомобилем Аллы Пугачевой. Об этом ТАСС сообщили во вторник в пресс-службе холдинга.

"Состоялся разбор инцидента, с руководством и коллективом вокзала проведена разъяснительная работа", - рассказали в пресс-службе, не уточнив подробностей.

Ранее в социальных сетях появилось видео, на котором Пугачева и Максим Галкин выходят из автомобиля Maybach, припаркованного рядом с поездом.

В РЖД в понедельник в связи с этим пояснили, что на распространенных кадрах показана не пассажирская платформа №1 Рижского вокзала, а техническая платформа №2, и машина не могла помешать пассажирам и другим посетителям вокзала. Однако в компании отметили, что подъезд к поездам может осуществлять только спецтехника в строго регламентированных случаях, поэтому действия сотрудников вокзальных служб проверят.