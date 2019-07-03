Программу развития личностного потенциала у детей внедрят еще в десяти регионах России

МОСКВА, 3 июля. /ТАСС/. Еще десять регионов примут участие во Всероссийской программе по развитию личностного потенциала у детей дошкольного и школьного возраста. Регионы были выбраны по результатам конкурса, всего было подано 32 заявки, сообщили ТАСС в корпорации "Российский учебник", которая является партнером программы.

Программа направлена на развитие у детей всех возрастов навыков XXI века и раскрытие их личностного потенциала. Это, как ожидают организаторы - благотворительный фонд "Вклад в будущее" - позволит детям ставить жизненные цели и достигать их за счет умения управлять своим мышлением, эмоциями, поведением, взаимодействием с другими людьми.

"Из 32 поданных заявок регионами были отобраны десять - Воронежская, Калининградская, Липецкая, Нижегородская и Ульяновская области, Алтайский и Красноярский край, Ханты-Мансийский автономный округ - Югра, республики Татарстан и Башкортостан", - сообщили в пресс-службе корпорации.

Исполнительный директор благотворительного фонда Петр Положевец отметил, что на реализацию программы в одном регионе уйдет три года. "Она предполагает совместную работу региона и фонда, переподготовку управленческих и педагогических кадров, использование в школах и детских садах специально разработанного комплекса учебно-методических решений, новое развитие образовательной среды, в которую включатся не только директора школ и педагоги, но и специалисты дополнительного образования и родительское сообщество", - пояснил он.

По информации "Российского учебника", для разработки программы фонд привлек крупных отечественных ученых, отработал этапы внедрения. "Программа станет точкой опоры для накопления уникального опыта по обучению учителей, внедрению технологий и методик социально-эмоционального и когнитивного развития детей" - подчеркнула директор по цифровым коммуникациям корпорации "Российский учебник" Екатерина Латыпова.

В пресс-службе также отметили, что в 2020 и 2021 годах планируется провести аналогичные конкурсные отборы для определения еще 20 участников.