Единый бренд стран Северо-Восточной Азии предложили создать для развития туризма

ВЛАДИВОСТОК, 3 июля. /ТАСС/. Председатель законодательного собрания провинции Кангвон (Республика Корея) Хан Кым Сок предложил создать единый туристический бренд Северо-Восточной Азии для продвижения рынка туруслуг. Об этом он сообщил, выступая на заседании Форума региональных парламентов стран Северо-Восточной Азии во Владивостоке в среду.

"Необходимо разработать привлекательный и специфический туристический бренд, благодаря которому Северо-Восточную Азию можно будет признать туристическим рынком на международном уровне. Такие бренды обычно используются, чтобы подчеркнуть дифференцированные образы для каждой страны, города и региона, но наша цель - сделать Северо-Восточную Азию конечным и лучшим туристическим направлением", - сказал Хан Кым Сок.

Он призвал связать страны Азии единым туристическим рынком, это должно способствовать расширению туристических обменов. Хан Кым Сок отметил, что на мировом туристическом рынке отмечается рост числа индивидуальных туристов, становятся более разнообразными потребности путешественников. В частности, все популярнее становятся поездки не только по крупным городам, где сосредоточены основные достопримечательности, но и по небольшим поселениям, где можно понять местный образ жизни. Привлечь внимание туристов к малоизвестным туристическим направлениям Северо-Восточной Азии сейчас легче, чем когда либо, добавил парламентарий.

"Формирование интенсивного потока туристов в Северо-Восточную Азию мы должны начать с создания возможностей поездок по регионам и городам. Необходимо организовать не просто рекламу, а визуализированный продукт, в котором будут соединены туристические ресурсы каждого города и региона, разработать стратегию привлечения туристов", - сказал Хан Кым Сок.

Он предложил создавать культурные маршруты, реализовывать возможности для творческих обменов, развивать направление оздоровительных туров на базе крупных рекреационных объектов.

О форуме

Во Владивостоке проходит юбилейный X Форум председателей региональных законодательных собраний и собраний народных представителей стран Северо-Восточной Азии. В нем принимают участие делегации КНР, Республики Корея, Японии, Монголии, представители Законодательной думы Хабаровского края, Законодательного собрания Приморского края, думы Владивостока, ряда представительных органов муниципальных образований Приморья, а также представители консульских учреждении, работающих на территории Приморского края. Участники форума обсуждают вопросы развития международного туризма.