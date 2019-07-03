Минздрав: россиянки трудоспособного возраста чаще всего умирают от новообразований

МОСКВА, 3 июля. /ТАСС/. Российские женщины чаще всего умирают от новообразований, болезней системы кровообращения и внешних причин. Об этом в среду пишет "Российская газета" со ссылкой на Министерство здравоохранения.

"Почти каждая четвертая женщина трудоспособного возраста в нашей стране умирает от новообразований (23,8%). Еще почти столько же, 22,9%, от болезней системы кровообращения. Третье место в этом рейтинге занимают внешние причины - 19,2%", - говорится в публикации.

Издание отмечает, что больше всего трудоспособных женщин умирает в Тыве, на Чукотке и в Кемеровской области, а меньше всего - в Ингушетии, Дагестане и Чечне. По данным на 2017 год, коэффициент смертности трудоспособных женщин составляет 209,4 на 100 тыс. человек.