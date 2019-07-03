Пять человек из пропавших без вести в зоне паводка в Иркутской области нашли живыми

ИРКУТСК, 3 июля. /ТАСС/. Участники поисково-спасательной операции в подтопленных районах Иркутской области обнаружили живыми пять человек из 13 числившихся пропавшими без вести. Продолжаются поиски восьми человек, сообщили во вторник ТАСС в пресс-службе регионального главка МЧС.

"Пятерых нашли, восемь числятся пропавшими без вести", - сказали в пресс-службе.

Там также уточнили, что из 18 погибших 13 человек - это жители Тулуна, четверо - Нижеудинского района, один - Тайшетского района, детей среди них нет. "По результатам судебно-медицинской экспертизы установлено, что 17 человек погибли вследствие утопления, один по причине переохлаждения", - сказали в пресс-службе.

В иркутской области остаются подтопленными около 3,5 тыс. жилых домов в 31 населенном пункте. За сутки вода ушла из 11 населенных пунктов.