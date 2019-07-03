Правительство Якутии выделило 1 млн рублей пострадавшим от паводка в Иркутской области

ТАСС, 3 июля. Власти Республики Саха (Якутия) по поручению главы региона Айсена Николаева выделили денежные средства в размере 1 млн рублей в помощь жителям районов, оказавшихся в зоне наводнения в Иркутской области. Об этом в среду сообщается на официальном сайте правительства Якутии.

"Мы не должны оставаться в стороне от беды, постигшей наших соседей. В этих условиях правительство республики приняло решение оказать финансовую помощь Иркутской области в размере 1 млн рублей", - приведены в сообщении слова Айсена Николаева. В документе отмечено, что в ближайшие дни в Якутии объявят добровольный сбор средств для помощи пострадавшим от стихии.

В подтопленных районах Иркутской области были эвакуированы 2,5 тыс. человек, 730 находятся в пунктах временного размещения. В области остаются подтопленными около 3,5 тыс. жилых домов в 31 населенном пункте. За сутки вода ушла из 11 населенных пунктов..