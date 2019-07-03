Совет при Минпросвещения направил 73 учебника из старого перечня на экспертизу

МОСКВА, 3 июля. /ТАСС/. Научно-методический совет по учебникам при Министерстве просвещения направил более 70 изданий из старого федерального перечня школьных учебников на дополнительную экспертизу, сообщила в среду пресс-служба Минпросвещения РФ.

Новый перечень был утвержден министром просвещения РФ Ольгой Васильевой в конце 2018 года, список был сокращен с 1370 до 863 наименований. В середине апреля ФАС вынесла предупреждение министерству, в котором рекомендовала до 31 мая вернуть в перечень исключенные учебники. 30 мая представитель пресс-службы ФАС сообщил о продлении срока исполнения предупреждения до 28 июня.

"На совете было принято решение о направлении 73 учебников, не перешедших из прошлого перечня в обновленный, сформированный в декабре 2018 года, на дополнительную экспертизу ввиду наличия достаточных оснований по каждому учебному изданию. Кроме того, рассмотрев вопрос обоснованности направления на дополнительную экспертизу 281 учебника в прошлом году, научно-методический совет единогласной позицией подтвердил наличие необходимых оснований", - сообщила пресс-служба.

В феврале текущего года научно-методический совет при Минпросвещения РФ отправил на дополнительную экспертизу 490 учебников. По ее итогам издания с положительными отзывами смогут попасть в федеральный перечень, сообщила в пятницу пресс-служба министерства.

Перечень включает издания, рекомендуемые к использованию при обучении. В новый перечень вошли издания, которые получили положительные заключения экспертов, в числе которых заслуженные учителя, лауреаты педагогических конкурсов, научные сотрудники, а также эксперты Российской академии образования. Лидерами по количеству изданий в списке стали издательство "Просвещение" (573 наименования) и корпорация "Российский учебник" (издательство "Дрофа", издательская группа "Вентана-граф", издательство "Астрель") - 256 наименований.