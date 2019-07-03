Володин предложил парламентариям Африки обсудить тему "гармонизации законов" в образовании

МОСКВА, 3 июля. /ТАСС/. Председатель Госдумы Вячеслав Володин предложил участникам парламентской конференции "Россия - Африка" обсудить вопросы сближения национальных законодательств в области образования, в том числе проработать поддержку программ по изучению русского языка.

"Было бы правильным обсудить сегодня вопросы гармонизации законодательств наших стран в научно-образовательной сфере. Необходимо законодательно обеспечить поддержку программ в области изучения русского языка, включая подготовку педагогов-русистов из африканских стран", - сказал он на конференции, проходящей в рамках II Международного форума "Развитие парламентаризма".

Володин указал на новые перспективы сотрудничества со странами Африки с учетом создания Панафриканского университета, объединяющего ведущие вузы. "Образовательный обмен может стать многосторонним", - отметил он.

Спикер напомнил о сотнях тысяч африканских студентов, которые получили образование в СССР и России. Сегодня, по словам Володина, в российских вузах учатся 17 тыс. студентов из стран Африки.

II Международный форум "Развитие парламентаризма" проходит 1-3 июля по инициативе Госдумы. В этом году на форум приехали представители 132 государств. Участие в мероприятиях принимают около 800 законодателей и экспертов, в том числе из 14 международных парламентских организаций. На форуме присутствует 41 спикер, представляющий национальный парламент, это вдвое больше, чем год назад.

В рамках форума в среду проходит парламентская конференция "Россия - Африка". В ней участвуют 37 национальных делегаций, 25 из них возглавляют спикеры парламентов стран Африки.