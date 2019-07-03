Фестиваль "Алые паруса Артека" открылся в Крыму

СЕВАСТОПОЛЬ, 3 июля. /ТАСС/. Международный детский кинофестиваль "Алые паруса Артека" открылся в Крыму театрализованной постановкой об Алисе в Зазеркалье и артековским поздравлением для президента фестиваля, народного артиста СССР Василия Ланового, сообщили ТАСС в среду в оргкомитете мероприятия.

"Традиционно перед торжественным словом руководителя "Артека" Константина Федоренко и президента фестиваля Василия Ланового было театрализованное представление. Оно было поставлено по мотивам книги "Алиса в Зазеркалье", так как девизом фестиваля этого года стала фраза из произведения: "Не хочу я быть этим никаким!". В центре событий были Алиса и артековцы, которые попали в безвременье, им встретились Белый Кролик и Безумный Шляпник, свою важную роль сыграли Белая и Красная королевы. Представление получилось очень впечатляющим", - рассказала представитель оргкомитета.

Собеседница отметила, что очень ярким моментом открытия стало и то, что сотни ребят, собравшихся на "Артек-Арене", хором поздравили Ланового, который в этом году отметил юбилей - 85 лет. "По артековской традиции вся арена, все вместе ребята прокричали три раза: "Поздравляем!". Это было очень сильно", - поделилась она впечатлениями.

Представитель фестиваля добавила, что также прозвучало традиционное попурри из песен советских мультфильмов "Бременские музыканты", "Осторожно, обезьянки!", "Катерок" (более известный благодаря песне об острове Чунга-Чанга) и других. В этом году ребята "Артека" смогут в рамках ретроспективы "Золотая фильмотека" увидеть мультфильмы, которые вышли ровно 50 лет назад: "Бременские музыканты", "Ну, погоди!", "Умка", "Крокодил Гена", "Винни Пух", "Дед Мороз и лето".

Она также сообщила, что с 24 июня в "Артеке" начали работу детские жюри и проводятся показы фильмов из конкурсной программы. В частности, ребята уже увидели мультфильмы "Смешарики. Дежавю" (режиссер Денис Чернов, Россия), "Снежная королева. Зазеркалье" (Алексей Цицилин, Россия), "Хрустальное небо вчерашнего дня" (Си Чао, Китай).

В рамках фестиваля кроме показа кино и мультфильмов планируются аква-шоу и капустник, пройдет творческий вечер с актерами, посвященный юбилеям Анны Ахматовой, Юрия Визбора, Булата Окуджавы.

О фестивале

"Алые паруса" - один из немногих существующих в мире кинофорумов, соединяющий задачи развития кино с образованием детей. Базовый принцип кинофестиваля - просветительская работа и развитие лучших традиций отечественного и мирового кино. В этом году фестиваль проводится в 27-й раз.

Мероприятие проходит при поддержке Министерства культуры РФ, Министерства просвещения России, Госфильмофонда РФ и Дома кино СК РФ, правительства Москвы, департамента национальной политики и межрегиональных связей Москвы, Министерства культуры Республики Крым, Министерства культуры Московской области, Союза кинематографистов России.