Сильные дожди ожидаются на юге Бурятии

УЛАН-УДЭ, 3 июля. /ТАСС/. Сильные дожди ожидаются 3 и 4 июля в южных районах Бурятии, возможен подъем уровня рек. Об этом сообщается в среду на сайте республиканского ГУ МЧС.

"По данным Бурятского гидрометцентра, днем 3 июля, ночью 4 июля по юго-западным, местами южным районам и южному Прибайкалью ожидаются очень сильные дожди, сильные ливни, грозы, усиление ветра при грозах до 20 м/с, местами возможен град", - говорится в сообщении.

В связи с ожидающимися осадками в реках юго-западных районов республики возможен подъем уровней воды. "На малых реках - с выходом воды на пойму, образование селевых потоков", - сообщили в пресс-службе. Информация о возможных ЧС направлена ГУ МЧС муниципалитетам.