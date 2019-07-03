У Назарбаева появился официальный сайт

НУР-СУЛТАН, 3 июля. /ТАСС/. Собственный официальный сайт появился у первого президента Казахстана Нурсултана Назарбаева. Об этом в среду на своей странице в Twitter сообщил пресс-секретарь Назарбаева Айдос Укибай.

"Мы запустили наш сайт http://elbasy.kz", - написал Укибай. В видеоролике, который он приложил к своему посту, указывается, что на сайте размещены 3 Гбайт информации, 1,5 тыс. фото и более 2,5 часов видео, посвященных деятельности Назарбаева.

Информация, размещенная на сайте, доступна на трех языках - казахском, русском и английском. В комментарии порталу Nur.kz Укибай сообщил, что в разработке сайта было задействовано несколько служб канцелярии Назарбаева, управления делами президента и Фонда первого президента.

Основной акцент при создании ресурса был сделан на визуальный контент. "Архивные фотографии за предыдущие годы можно скачать в исходном размере, без потери качества. Медиагалерея будет обновляться по мере поступления новых материалов", - добавил Укибай.

"На сайте размещена подробная биография Нурсултана Абишевича, описание его регалий и статусов, научных званий и высших наград иностранных государств. Кроме того, интернет-ресурс имеет разделы, посвященные Канцелярии Елбасы [лидера нации], партии "Нур Отан", Совету безопасности и Ассамблее народа Казахстана", - рассказал пресс-секретарь Назарбаева.

Назарбаев, бессменно руководивший Казахстаном на протяжении почти трех десятков лет, 19 марта 2019 года сложил с себя полномочия главы государства. При этом 78-летний Назарбаев сохранил за собой посты председателя Совета безопасности республики, правящей партии "Нур Отан" ("Свет Отечества"), члена Конституционного совета, а в мае он был наделен статусом почетного сенатора.