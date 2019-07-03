Приехавшая с юго-востока Украины семья Люльковичей получила гражданство России

МОСКВА, 3 июля. /ТАСС/. Члены семьи Люльковичей, приехавшей в Набережные Челны с юго-востока Украины, получили гражданство РФ. Об этом ТАСС сообщила официальный представитель МВД Ирина Волк.

В ходе прямой линии 20 июня к президенту России Владимиру Путину обратилась семья Люльковичей, приехавшая в Набережные Челны из донбасского города, который находится под контролем Киева. Члены семьи не могут получить российское гражданство. Путин пообещал максимально либерализовать для граждан Украины процесс получения гражданства РФ.

"Сегодня в отделе полиции №3 "Центральный" УМВД России по Набережным Челнам Республики Татарстан прошла торжественная церемония вручения паспортов граждан РФ Екатерине, Ричарду и Джимми Люльковичам, прибывшим в нашу страну в 2014 году из района боевых действий на юго-востоке Украины", - сказала Волк.

По ее словам, в кратчайшие сроки семья была включена в госпрограмму по содействию добровольному переселению в РФ соотечественников, оформлены необходимые документы. "Это позволило троим детям Владимира Люльковича в упрощенном порядке приобрести российское гражданство. Принимаются меры по закреплению правового статуса в отношении остальных членов его семьи", - заключила Волк.