ВЦИОМ: качеством услуг ЖКХ удовлетворены более половины россиян

МОСКВА, 3 июля. /ТАСС/. Доля россиян, удовлетворенных качеством жилищно-коммунальных услуг, выросла за последние девять лет с 39% до 60%. Об этом свидетельствуют опубликованные в среду результаты опроса Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ).

Как менялись тарифы ЖКХ в 2019 году

"Качество жилищно-коммунальных услуг устраивает большинство россиян - 60%, что на одну пятую больше, чем девять лет назад (39%)", - говорится в материалах ВЦИОМ. При этом не удовлетворены качеством услуг 36% респондентов (53% в 2010 году).

По мнению россиян, за последний год ухудшилось качество вывоза мусора (так считают 21% респондентов), содержание и текущий ремонт жилья (17%), холодное водоснабжение (12%), отопление (10%), электроснабжение и горячее водоснабжение (9%).

Работу жилищно-коммунальных служб каждый второй респондент (49%) оценивает положительно, не удовлетворены работой обслуживающих компаний 30% опрошенных. В 2010 году эти показатели были36% и 52% соответственно. При этом примерно 43% граждан не знают, какая управляющая компания обслуживает их дом.

Инициативный всероссийский опрос "ВЦИОМ-Спутник" проведен 1 июля. В опросе приняли участие россияне в возрасте от 18 лет, он проводился методом телефонного интервью. Объем выборки - 1600 респондентов, максимальный размер ошибки с вероятностью 95% не превышает 2,5%.