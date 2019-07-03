Матвиенко назвала гибель подводников в Баренцевом море огромной потерей для России

МОСКВА, 3 июля. /ТАСС/. Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко выразила соболезнования родным и близким погибших в Баренцевом море подводников, назвав их гибель огромной потерей для Военно-морского флота России и всей страны.

Что известно о гибели моряков при пожаре на глубоководном аппарате

"Глубоко опечалена известием о гибели моряков-подводников в связи с пожаром на научно-исследовательском глубоководном аппарате Северного флота в Баренцевом море. Случившаяся трагедия безвременно оборвала жизни бесстрашных людей, мужественных и преданных родине, это огромная потеря для Военно-морского флота России, для всей нашей страны", - написала Матвиенко в адресованной министру обороны РФ Сергею Шойгу телеграмме с соболезнованиями, текст которой приводит пресс-служба Совфеда.

Первого июля на научно-исследовательском глубоководном аппарате, предназначенном для изучения придонного пространства и дна Мирового океана в интересах ВМФ России, возник пожар. В результате погибли 14 моряков-подводников, в том числе семь капитанов первого ранга и двое Героев России.

Как отметили в военном ведомстве, "благодаря самоотверженным действиям команды очаг возгорания был ликвидирован". Сейчас глубоководный аппарат находится на военно-морской базе Североморск. Военные следователи начали проверку по факту гибели моряков-подводников.