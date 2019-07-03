На Сахалине восстановили нарушенный из-за обрушения моста проезд

ЮЖНО-САХАЛИНСК, 3 июля. /ТАСС/. Проезд по обрушившемуся мосту, связывающему окраину села Сокол Долинского района на юге Сахалина с другой частью населенного пункта, ведущей к административному центру муниципального образования - городу Долинску, восстановлен в среду вечером. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе администрации городского округа.

Часть железобетонного моста обрушилась из-за ветхости в среду утром, изолировав около 30 жителей 20 частных домов. Мост был единственной дорогой, ведущей от окраины Сокола к основной части населенного пункта.

"В настоящий момент проезд по мосту открыт", - сказал собеседник агентства. По информации администрации района, мост располагается на земле, принадлежащей Минобороны РФ.

Село Сокол расположено в Долинском районе в 10 км от административного центра. В настоящее время в нем проживает около 2 тыс. человек.