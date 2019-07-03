Власти Петербурга окажут помощь семьям погибших в Баренцевом море подводников

"Город окажет помощь и поддержку семьям погибших моряков. Память о них сохранится навечно", - приводит пресс-служба слова врио губернатора Петербурга Александра Беглова.

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 3 июля. /ТАСС/. Петербургские власти окажут необходимую помощь семьям погибших в Баренцевом море подводников. Об этом в среду сообщили журналистам в пресс-службе администрации губернатора Петербурга.

Что известно о гибели моряков при пожаре на глубоководном аппарате

На эту тему

Ранее Беглов выразил соболезнования семьям погибших подводников, отметив, что команда была закреплена за петербургской военной частью. Также соболезнования выразил председатель городского парламента Вячеслав Макаров, который пожелал скорейшего выздоровления пострадавшим.

Первого июля на научно-исследовательском глубоководном аппарате, предназначенном для изучения придонного пространства и дна Мирового океана в интересах Военно-морского флота России, возник пожар. В результате погибли 14 моряков-подводников. Как отметили в военном ведомстве, "благодаря самоотверженным действиям команды очаг возгорания был ликвидирован".

В настоящее времяглубоководный аппарат находится на военно-морской базе Североморск. Расследование проводит главнокомандующий Военно-морским флотом, устанавливаются причины произошедшего. Военные следователи начали проверку по факту гибели моряков-подводников.