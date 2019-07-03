Около 1,5 млн мальков русского осетра выпустили в реку на Кубани

СЕВАСТОПОЛЬ, 3 июля. /ТАСС/. Специалисты выпустили в естественную среду в Краснодарском крае около 1,5 млн мальков русского осетра, выращенных благодаря экопрограмме Крымского моста. Этот вид находится на грани уничтожения из-за браконьеров, сообщили в среду журналистам в инфоцентре Крымского моста.

"Рыбоводы Кубани завершили выпуск молоди русского осетра по экопрограмме Крымского моста. Суммарно за три года в естественную среду было отправлено 1,5 млн мальков, выращенных из икры на разных предприятиях. Последнюю партию - это 500 тыс. осетров - выпустили в реку Кубань в первые дни июля <…> Долгое созревание и незаконный отлов рыбы до того, как она успеет набрать вес и дать потомство, делают этот вид редким и уязвимым", - говорится в сообщении.

Уточняется, что мальки выращены на местных предприятиях. "Без этой работы [по искусственному воспроизводству] сегодня популяцию ценной рыбы не спасти: за десятилетия ее численность сильно сократили браконьеры. Естественного нереста уже практически нет. Искусственное воспроизводство - процесс сложный, он зависит от многих факторов, и мы рады, что в этом деле есть поддержка", - приводятся в сообщении слова начальника Азово-Черноморского филиала ФГБУ "Главрыбвод" Мурата Тлеужа.

По реке Кубань выпущенные мальки спускаются в море, где для них есть кормовая база, а спустя несколько лет возвращаются в речной бассейн на нерест. Со ссылкой на специалистов Азово-Черноморского филиала Всероссийского НИИ рыбного хозяйства и океанографии отмечается, что в последние годы наблюдается рост числа повзрослевших осетров, появляются особи нерестового возраста. Добиться этого удалось благодаря выпуску молоди и борьбе с незаконной добычей осетров.

Русский осетр занесен в Красную книгу Международного союза охраны природы. Он обитает в бассейнах Каспийского, Черного и Азовского морей. При благоприятных условиях может жить до 50 лет, нерестовый период у самок наступает в возрасте 12-16 лет.

Экопрограмма Крымского моста реализуется с 2015 года - с начала подготовки территории к строительству транспортного перехода через Керченский пролив, ставшего самым длинным мостом в мире и соединившего Крым с другими регионами России. Она включает мониторинг всех компонентов окружающей среды, в том числе водных биоресурсов, флоры, фауны, орнитофауны в районе строительно-монтажных работ и на прилегающих участках. За четыре года выполнен большой объем исследований, результаты которых пополнили научную базу данных о природе юга России.