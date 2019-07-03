ЦИК утвердил перечень 30 цифровых участков для голосования в Москве 8 сентября

МОСКВА, 3 июля. /ТАСС/. Центризбирком России на заседании в среду утвердил перечень 30 цифровых избирательных участков, которые будут расположены в Москве в единый день голосования 8 сентября.

"ЦИК постановляет утвердить перечень цифровых избирательных участков в Москве для проведения голосования на довыборах депутатов Госдумы и выборах высших должностных лиц субъектов РФ, проводимых 8 сентября 2019 года", - говорится в постановлении ЦИК.

Согласно перечню, три цифровых участка будут образованы в СВАО, ЮАО, СЗАО, ЦАО, четыре - в ВАО, ЮВАО, ЗАО, два - в САО и ТиНАО, один - в ЮЗАО и ЗелАО.

Цифровые избирательные участки должны быть образованы в Москве в соответствии с указанным перечнем не позднее 14 июля, говорится в постановлении.

29 мая президент России Владимир Путин подписал блок законов об электронном голосовании, которым предусматривается создание в Москве экстерриториальных цифровых избирательных участков, на которых жители других субъектов РФ смогут проголосовать на региональных выборах и довыборах в Госдуму по одномандатным округам. Предусматривается, что заявление о голосовании на таком участке можно будет подать через единый портал госуслуг не ранее чем за 45 дней и не позднее чем за три дня до голосования.

8 сентября в Москве откроют 30 участков, на которых смогут проголосовать жители 16 регионов, где в этот день пройдут выборы губернаторов, а также жители одномандатных округов, в которых пройдут довыборы в Госдуму. В перспективе голосовать на таких участках можно будет и на выборах в заксобрания, отмечали в ЦИК. К 2021 году, когда состоятся выборы в Госдуму, ЦИК планирует организовать по всей стране порядка 5 тыс. таких участков.