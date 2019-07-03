Почти восемь тысяч пострадавших от паводка жителей Иркутской области получили матпомощь

МОСКВА, 3 июля. /ТАСС/. Более 7,7 тыс. жителей Иркутской области, пострадавших от паводков, получили единовременную материальную помощь в сумме 10 тыс. рублей, сообщил в среду на совещании по ликвидации ЧП вице-премьер Виталий Мутко.

"Единовременная матпомощь (по 10 тыс. рублей) уже выплачена 7 781 жителю", - сказал он.

По словам вице-премьера, на социальную поддержку пострадавших жителей Иркутской области перечислено 662 млн рублей из резервного фонда правительства России. Кроме того, в качестве благотворительной помощи Сбербанк перечислил Иркутской области 20 млн рублей. В настоящий момент прорабатывается вопрос реструктуризации или даже списания кредитных задолженностей пострадавших и погибших, сказал Мутко.

Паводки в Иркутской области начались в конце июня, введен режим ЧС. Пострадали шесть районов. По данным регионального главка МЧС на утро 3 июля, остаются подтопленным около 3,5 тыс. жилых домов в 31 населенном пункте. В результате наводнения погибли 18 человек, судьба восьми пока неизвестна. 221 человек был госпитализирован.