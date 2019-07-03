Около 40 школ в Иркутской области нуждаются в восстановлении после паводка

МОСКВА, 3 июля. /ТАСС/. Порядка 37 образовательных и дошкольно-образовательных организаций Иркутской области подлежат восстановлению после паводка. Общая потребность в финансировании составляет 1,92 млрд рублей, сообщил в среду вице-премьер Виталий Мутко на совещании по ликвидации ЧП.

"Одна из главных задач - вывезти детей из зоны паводка в летние оздоровительные лагеря. Около 200 ребят будут размещены в местах отдыха на территории области. Прорабатываем эти вопросы с другими субъектами - готовность принять детей уже выразили Калининград, Москва, Тула и Крым. РЖД в ближайшее время организует безвозмездные поездки к местам отдыха для семей с детьми, пострадавших от наводнения. Подлежат восстановлению 37 образовательных и дошкольно-образовательных организаций. Общая потребность в финансировании составляет 1,92 млрд рублей при осуществлении ремонтно-восстановительных работ", - сказал Мутко.

По его словам, в случае признания аварийности всех пострадавших зданий новое строительство потребует 5,34 млрд рублей.