Более 70% новых случаев ВИЧ приходятся на 20 регионов России

МОСКВА, 3 июля. /ТАСС/. Минздрав РФ фиксирует около 20 основных регионов России, в которых регистрируются более 70% новых случаев заражения вирусом иммунодефицита человека (ВИЧ). При этом отмечается, что показатель пораженности не может однозначно говорить об ухудшении эпидемологической ситуации, сообщили в среду журналистам в пресс-службе Минздрава.

"В целом по России около 20 регионов дают более 70% новых случаев ВИЧ-инфекции. При этом рост показателя пораженности не может однозначно трактоваться как ухудшение эпидемиологической обстановки в регионе. Показатель пораженности может возрастать в результате успешного лечения больных и снижения смертности от заболевания, а соответственно, накопления больных, имеющих данное заболевание", - говорится в сообщении.

По данным Минздрава, количество зарегистрированных случаев вируса иммунодефицита человека в России на конец 2018 года превысило 896 тыс. против 871 тыс. в конце 2016 года. В 2011-2016 годах ежегодный прирост новых случаев составлял в среднем 10%.

В пресс-службе Роспотребнадзора ТАСС сообщали ранее, что в России за 31 год умерли почти 320 тыс. ВИЧ-инфицированных. Наиболее распространен вирус в 23 субъектах РФ. В частности, в Кемеровской, Иркутской, Свердловской, Самарской, Оренбургской, Челябинской, Ленинградской, Тюменской, Новосибирской, Курганской, Томской, Тверской, Ивановской, Омской, Мурманской, Ульяновской и Московской областях, Ханты-Мансийском автономном округе, в Крыму, Пермском, Красноярском, Алтайском краях и Санкт-Петербурге.