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Паводок в Иркутской области

Мутко поручил создать рабочую группу по восстановлению инфраструктуры в Иркутской области

Ее возглавит первый заместитель Минстроя России Леонид Ставицкий

МОСКВА, 3 июля. /ТАСС/. Вице-премьер Виталий Мутко дал поручение создать рабочую группу во главе с первым заместителем Минстроя РФ Леонидом Ставицкий по восстановлению жилья и инфраструктуры Иркутской области, поврежденных в результате паводка.

"Мы создаем рабочую группу. Сегодня я подписал поручение. Леонид Ставицкий сегодня выедет на место ЧП и возглавит рабочую группу. Нам необходимо последовательно решать проблемы, проводить необходимую работу", - заявил Мутко в среду на совещании по ликвидации ЧП.

Также в рабочую группу войдут представители Минстроя, Минздрава, Минэнерго, Минкомсвязи, Минпросвещения, Минсвязи, Минприроды, Минспорта, Минкультуры.

Теги
Мутко, Виталий ЛеонтьевичРоссияИркутская областьПаводок в Иркутской области
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