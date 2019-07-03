Мутко поручил создать рабочую группу по восстановлению инфраструктуры в Иркутской области

МОСКВА, 3 июля. /ТАСС/. Вице-премьер Виталий Мутко дал поручение создать рабочую группу во главе с первым заместителем Минстроя РФ Леонидом Ставицкий по восстановлению жилья и инфраструктуры Иркутской области, поврежденных в результате паводка.

"Мы создаем рабочую группу. Сегодня я подписал поручение. Леонид Ставицкий сегодня выедет на место ЧП и возглавит рабочую группу. Нам необходимо последовательно решать проблемы, проводить необходимую работу", - заявил Мутко в среду на совещании по ликвидации ЧП.

Также в рабочую группу войдут представители Минстроя, Минздрава, Минэнерго, Минкомсвязи, Минпросвещения, Минсвязи, Минприроды, Минспорта, Минкультуры.