Митинг в память о погибших подводниках прошел в Мурманске

МУРМАНСК, 3 июля. /ТАСС/. Митинг в память о жертвах трагедии 1 июля прошел в среду в Мурманске у мемориала морякам-подводникам, погибшим в мирное время. Участниками митинга стали депутаты областной думы, представители областного правительства и ветераны-подводники.
"Сегодня траурный день и для Мурманска, и для России. Мы скорбим о подводниках, погибших при исполнении долга, и выражаем соболезнования родственникам погибших", - сказал на митинге председатель Мурманской областной думы Сергей Дубовой.
Как отметил заместитель губернатора Мурманской области Евгений Никора, власти региона готовы сделать все необходимое для помощи родственникам погибших.
Как сообщили ТАСС в пресс-службе Мурманской облдумы, митинг прошел по инициативе депутатов. Многие из представителей региональной думы, включая спикера и вице-спикера, в прошлом служили на подводном флоте.
"Это профессионалы высокого класса, и они погибли, выполняя свой долг по защите Родины", - сказал председатель общественной организации ветеранов-подводников Юрий Бояркин.
Ранее в Североморске жители начали возлагать цветы к мемориалу подводной лодки К-21. В храмах Мурманской области 3 июня пройдут заупокойные литии по погибшим морякам.