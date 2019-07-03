Митинг в память о погибших подводниках прошел в Мурманске

МУРМАНСК, 3 июля. /ТАСС/. Митинг в память о жертвах трагедии 1 июля прошел в среду в Мурманске у мемориала морякам-подводникам, погибшим в мирное время. Участниками митинга стали депутаты областной думы, представители областного правительства и ветераны-подводники.

"Сегодня траурный день и для Мурманска, и для России. Мы скорбим о подводниках, погибших при исполнении долга, и выражаем соболезнования родственникам погибших", - сказал на митинге председатель Мурманской областной думы Сергей Дубовой.