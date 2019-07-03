{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Пожар на глубоководном аппарате в российских водах

Митинг в память о погибших подводниках прошел в Мурманске

Как сообщил замгубернатора Евгений Никора, власти региона готовы сделать все необходимое для помощи родственникам погибших
Описание
© Илья Виноградов/ТАСС

МУРМАНСК, 3 июля. /ТАСС/. Митинг в память о жертвах трагедии 1 июля прошел в среду в Мурманске у мемориала морякам-подводникам, погибшим в мирное время. Участниками митинга стали депутаты областной думы, представители областного правительства и ветераны-подводники.

"Сегодня траурный день и для Мурманска, и для России. Мы скорбим о подводниках, погибших при исполнении долга, и выражаем соболезнования родственникам погибших", - сказал на митинге председатель Мурманской областной думы Сергей Дубовой.

На эту тему
Что известно о гибели моряков при пожаре на глубоководном аппарате

Как отметил заместитель губернатора Мурманской области Евгений Никора, власти региона готовы сделать все необходимое для помощи родственникам погибших.

Как сообщили ТАСС в пресс-службе Мурманской облдумы, митинг прошел по инициативе депутатов. Многие из представителей региональной думы, включая спикера и вице-спикера, в прошлом служили на подводном флоте.

"Это профессионалы высокого класса, и они погибли, выполняя свой долг по защите Родины", - сказал председатель общественной организации ветеранов-подводников Юрий Бояркин.

Ранее в Североморске жители начали возлагать цветы к мемориалу подводной лодки К-21. В храмах Мурманской области 3 июня пройдут заупокойные литии по погибшим морякам.

Теги
РоссияМурманская областьПожар на глубоководном аппарате в российских водах
Пожар на глубоководном аппарате в российских водах
Власти Петербурга не исключают единого захоронения погибших моряков-подводников
По словам председателя городского комитета по социальной политике Александра Ржаненкова, это зависит от решения родственников погибших
Читать полностью