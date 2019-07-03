Минпросвещения: выпускники со средним профобразованием чаще трудоустраиваются в соцсфере

МОСКВА, 3 июля. /ТАСС/. Выпускники со средним профессиональным образованием чаще всего трудоустраиваются социальной сфере, здравоохранении и образовании. Об этом заявила в среду директор департамента государственной политики в сфере профессионального образования и опережающей подготовки кадров Минпросвещения Ирина Черноскутова.

"Если говорить о выпуске наших специалистов, который ежегодно растет, престиж профессии повышается в нашей стране. И сегодня на рынок труда выходит 750 тыс. выпускников системы СПО (среднего профессионального образования), 51% из них - это выпускники, которые получили среднее техническое образование. Еще 20% - это выпускники, которые трудоустраиваются на работу в социальную сферу, образование, здравоохранение и культуру. Наиболее высокий процент трудоустройства наших выпускников - около 80%, как раз трудоустраиваются в социальной сфере, здравоохранении и образовании", - сказала она на пресс-конференции на тему: "Итоги реализации проекта по сопряжению процедуры государственной итоговой аттестации выпускников колледжей и независимой оценки квалификации за 2019 год".

В среднем доля трудоустроенных выпускников СПО, по ее словам, немного выше 50%. Но здесь сказывается служба в армии для выпускников, пояснила Черноскутова.