Обучение профессии цифрового куратора в РФ могут начать с сентября

МОСКВА, 3 июля. /ТАСС/. Образовательные учреждения уже с сентября могут начать обучение новой профессии "цифровой куратор", сообщила в среду заместитель председателя комитета Госдумы по образованию и науке, председатель Российского общества "Знание" Любовь Духанина.

"Мы очень рассчитываем на то, что образовательные организации уже с сентября смогут воспользоваться новым стандартом и начать обучение новой профессии", - сказала она на пресс-конференции на тему: "Итоги реализации проекта по сопряжению процедуры государственной итоговой аттестации выпускников колледжей и независимой оценки квалификации за 2019 год".

Стандарт профессии "цифровой куратор" разработан и утвержден в прошлом году, напомнила Духанина. Фактически это консультант в области информационных технологий. Есть люди, которые уже занимаются оказанием таких услуг.

"Поэтому создан профессиональный стандарт. В нем два уровня квалификации - третий и пятый. Третий уровень квалификации позволит школьникам и старшеклассникам получить эту профессию и по окончании школы вместе с аттестатом иметь квалификационное свидетельство", - сказала она.

По словам Духаниной, пятая квалификационная категория направлена на тех, кто хочет получить второе высшее образование, либо тех, кто хочет переобучиться и получить новую профессию.