Инспекторы ГИБДД смогут выявлять наркозависимых водителей при помощи теста по слюне

МОСКВА, 3 июля. /ТАСС/. Госавтоинспекция планирует в ближайшее время выявлять наркозависимых водителей при помощи теста по слюне. Об этом журналистам сообщил глава ГИБДД Михаил Черников.

"Мы в "Сколково" уже показывали первые приборы, которые помогут инспекторам выявлять состояние опьянения водителей путем взятия слюны и выявлять факт употребления наркотических веществ, после чего пресекать дальнейшее движение транспортного средства", - сказал он.

По его словам, всего в 2018 году было выявлено более 240 тыс. административных правонарушений, связанных с нетрезвым вождением, каждое восьмое их них было совершено водителем, повторно находившимся в состоянии опьянения.