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Путин рассказал о подготовке к юбилею Победы в 2020 году

Президент выразили надежду, что в мероприятии примут участие высокие представители многих государств
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© Михаил Климентьев/пресс-служба президента РФ/ТАСС

МОСКВА, 3 июля. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин ждет иностранных гостей на празднование юбилея Победы в мае 2020 года.

"Конечно, мы серьезно готовимся к тому, чтобы достойно отметить в мае следующего года 75-летие победы над фашизмом во Второй мировой войне, будет организована масштабная программа торжеств, в которых, надеемся, примут участие высокие представители многих государств", - сказал Путин на церемонии вручения верительных грамот послами иностранных государств.

"Понимаем, сколь важно сохранить историческую правду об этом величайшем событии ХХ века. Помним о том, какой высокой ценой была достигнута победа и считаем необходимым помнить, не забывать уроки той страшной войны", - подчеркнул российский лидер.

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Путин, Владимир ВладимировичРоссия
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