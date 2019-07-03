Путин рассказал о подготовке к юбилею Победы в 2020 году

МОСКВА, 3 июля. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин ждет иностранных гостей на празднование юбилея Победы в мае 2020 года.

"Конечно, мы серьезно готовимся к тому, чтобы достойно отметить в мае следующего года 75-летие победы над фашизмом во Второй мировой войне, будет организована масштабная программа торжеств, в которых, надеемся, примут участие высокие представители многих государств", - сказал Путин на церемонии вручения верительных грамот послами иностранных государств.

"Понимаем, сколь важно сохранить историческую правду об этом величайшем событии ХХ века. Помним о том, какой высокой ценой была достигнута победа и считаем необходимым помнить, не забывать уроки той страшной войны", - подчеркнул российский лидер.