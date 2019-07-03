Кузнецова рассказала о возвращении к августу оставшихся российских детей из тюрем Багдада

ИЖЕВСК, 3 июля. /ТАСС/. Работу по возвращению детей, чьи матери находятся в иракской тюрьме из-за участия в террористических организациях, планируется завершить в августе. Об этом сообщила журналистам уполномоченный при президенте РФ по правам ребенка Анна Кузнецова в ходе рабочей поездки в Ижевск.

"Вылетов осталось два. Один будет в ближайшие дни, следующий вылет мы планируем на август. Больше несовершеннолетних детей в тюрьме Багдада не должно остаться", - сказала Кузнецова.

Кузнецова отметила, что в последние вылеты из Ирака в Россию будут возвращены "очень маленькие дети". "Туда специально едут много докторов, потому что детей придется везти на руках. Это дети [в возрасте] двух-трех лет", - добавила она.

По ее словам, это будет первое возвращение детей из Ирака, которые были рождены не на территории РФ. "Нам удалось оформить документы и удалось найти решение этой правовой задачи. Это дети граждан РФ, и им надо дать шанс на достойную жизнь", - сказала она, уточнив, что первым рейсом в Россию будет доставлено около 30 детей.

В 2017 году при детском омбудсмене была образована межведомственная комиссия по вопросу оказания содействия возвращению детей, находившихся в зоне боевых действий. Совместно с МИД, МЧС, МВД, Минздравом и другими ведомствами был выработан алгоритм действий, благодаря которому в декабре 2018 года и феврале 2019 года в Россию из Ирака были возвращены 57 детей.