ГИБДД до конца года создаст программу по персонификации водителей каршеринга

МОСКВА, 3 июля. /ТАСС/. Госавтоинспекция до конца года планирует создать программное обеспечение, с помощью которого перевозчики смогут персонифицировать каждого водителя, в том числе каршеринга. Об этом журналистам сообщил глава ГИБДД Михаил Черников.

"Я думаю, мы до конца года сделаем программное обеспечение, где любой перевозчик любого предприятия будет пакетно загружать и пакетно получать ответы на возможность управления транспортным средством, в том числе и по каршерингу", - сказал он.

Черников отметил, что Госавтоинспекция проверила одну из компаний - агрегаторов такси.

"Когда мы взяли и провели срез одного дня в одной из компаний-агрегаторов, то из 126 тыс. таксистов, вышедших на работу, увидели более 600 граждан, лишенных прав управления, еще 720 лиц находились в ожидании решения суда после управления автомобилем в состоянии опьянения", - рассказал Черников.