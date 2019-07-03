Исследования ожирения у учащихся первых классов будут проведены осенью в трех городах

МОСКВА, 3 июля. /ТАСС/. Исследование ожирения учащихся первых классов будет проведено осенью 2019 года в Москве, Якутске и Екатеринбурге. Об этом в среду сообщила старший научный сотрудник Национального медицинского исследовательского центра эндокринологи Минздрава РФ Елена Богова.

"Сейчас у нас планируется проведение нового раунда по надзору за детским ожирением в сентябре-октябре 2019 года у учащихся первых классов в школах города Москвы, многонационального города Якутска и крупного промышленного многонационального города Екатеринбурга", - сказала она.

Богова поделилась результатами первого исследования, которое было проведено в октябре 2017 года в Москве. "Встречаемость избыточного веса и ожирения у детей значимо возрастала по мере увеличения весовых параметров родителей. Избыток веса появился у 12% детей от родителей с нормальным весом. При наличии избыточного веса у одного из родителей - в 15% случаев, при наличии ожирения хотя бы у одного из родителей избыточной массой тела страдали 19% детей", - сказала она.

Богова добавила, что в целом избыточная масса тела была выявлена у 24% детей - у 26% мальчиков и 22% девочек. Ожирение диагностировано у 8% детей, у мальчиков оно встречалось чаще, в 10% случаев, у девочек в 6% случаев. При анализе родителей детей выявлено, что избыточный вес у отцов встречался в 50% случаев, а ожирение в 17%. У матерей избыточный вес зарегистрирован в 20% случаев, а ожирение в 6%.

Богова отметила, что была подготовлена национальная команда экспертов из детских эндокринологов, диетологов и педиатров. Для исследования было выбрано 144 первых классов из 72 двух школ, по два класса в каждой школе. "Для исследования была выбрана целевая группах детей семилетнего возраста, на долю которых приходилось 70% обследованных детей, всего 2166 детей из 3000 обследованных", - добавила она.

Исследование было проведено после принятия решения по внедрению европейской инициативы ВОЗ по надзору за детским ожирением в России.