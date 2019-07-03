Инсулин российского производства станет доступен пациентам осенью

МОСКВА, 3 июля. /ТАСС/. Российские пациенты осенью 2019 года смогут начать получать инсулин отечественного производства. Об этом в среду сообщила пресс-служба Министерства промышленности и торговли.

"Долгое время на российском рынке были представлены только оригинальные инсулиновые препараты французского производства. Производство полного цикла - от субстанции до готовой лекарственной формы - было запущено менее года назад, и уже этой осенью после процедуры госзакупок препараты "Герофарма" [российской компании-производителя] станут доступны нашим пациентам", - приводятся в сообщении слова министра промышленности и торговли Дениса Мантурова.

Он подчеркнул, что появление первых российских биоаналогов инсулина - это еще один шаг по обеспечению независимости страны от поставок импортных субстанций этого важнейшего препарата. "Особо отмечу, что в ходе физико-химических, доклинических и клинических исследований были доказаны высокая сопоставимость с оригинальным препаратом, качество, надежность, эффективность и безопасность российского биоаналога", - добавил Мантуров.

В сообщении отмечается, что компания "Герофарм" зарегистрировала аналог человеческого инсулина - инсулин лизпро двухфазный. "Новый препарат является смесью инсулина лизпро и протаминовой суспензии инсулина лизпро и будет выпускаться в двух формах - картриджах и одноразовых шприц-ручках объемом 3 мл. До середины июля будет зарегистрирован также инсулин лизпро", - сообщает пресс-служба.

Компания "Герофарм" - ведущий российский производитель инсулинов, на ее долю приходится 25% выпускаемых в РФ генно-инженерных инсулинов человека.