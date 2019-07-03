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Пожар на глубоководном аппарате в российских водах

Власти Петербурга не исключают единого захоронения погибших моряков-подводников

По словам председателя городского комитета по социальной политике Александра Ржаненкова, это зависит от решения родственников погибших

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 3 июля. /ТАСС/. Власти Санкт-Петербурга рассмотрят возможность единого захоронения погибших в Баренцевом море моряков-подводников в случае согласия их родственников. Об этом сообщил ТАСС в среду председатель городского комитета по социальной политике Александр Ржаненков.

"Ждем пожелания от родственников и не исключаем единого захоронения, если родные захотят", - сказал он.

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Ржаненков отметил, что многие из погибших моряков служили в Петербурге.

Первого июля на научно-исследовательском глубоководном аппарате, предназначенном для изучения придонного пространства и дна Мирового океана в интересах Военно-морского флота России, возник пожар. В результате погибли 14 моряков-подводников.

Глубоководный аппарат находится на военно-морской базе в Североморске. Военные следователи проводят проверку по факту гибели подводников.

Теги
РоссияСанкт-ПетербургПожар на глубоководном аппарате в российских водах
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