Власти Петербурга не исключают единого захоронения погибших моряков-подводников

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 3 июля. /ТАСС/. Власти Санкт-Петербурга рассмотрят возможность единого захоронения погибших в Баренцевом море моряков-подводников в случае согласия их родственников. Об этом сообщил ТАСС в среду председатель городского комитета по социальной политике Александр Ржаненков.
"Ждем пожелания от родственников и не исключаем единого захоронения, если родные захотят", - сказал он.
Ржаненков отметил, что многие из погибших моряков служили в Петербурге.
Первого июля на научно-исследовательском глубоководном аппарате, предназначенном для изучения придонного пространства и дна Мирового океана в интересах Военно-морского флота России, возник пожар. В результате погибли 14 моряков-подводников.
Глубоководный аппарат находится на военно-морской базе в Североморске. Военные следователи проводят проверку по факту гибели подводников.