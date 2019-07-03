Власти Петербурга не исключают единого захоронения погибших моряков-подводников

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 3 июля. /ТАСС/. Власти Санкт-Петербурга рассмотрят возможность единого захоронения погибших в Баренцевом море моряков-подводников в случае согласия их родственников. Об этом сообщил ТАСС в среду председатель городского комитета по социальной политике Александр Ржаненков.

"Ждем пожелания от родственников и не исключаем единого захоронения, если родные захотят", - сказал он.