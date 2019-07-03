Президент Казахстана наградил Игоря Крутого орденом Дружбы

НУР-СУЛТАН, 3 июля. /ТАСС/. Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев в среду подписал указ о награждении российского композитора и продюсера Игоря Крутого орденом "Достык" (Дружбы) IІ степени. Об этом сообщается на сайте президента.

"За заслуги в укреплении дружбы и сотрудничества между народами Казахстана и России наградить орденом "Достык" ІІ степени Крутого Игоря Яковлевича - композитора, Российская Федерация", - говорится в сообщении.

Орден "Достык" (Дружбы) - одна из высших наград Казахстана, которой удостаиваются за плодотворную работу по сохранению взаимного согласия в обществе, заслуги в укреплении мира, дружбы и сотрудничества между народами.