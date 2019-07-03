Ростовские поисковики нашли на границе с Украиной танк КВ-1 и останки экипажа

"Работы начаты неделю назад, и уже за неделю работы найдет разбитый танк КВ-1, "Клим Ворошилов", основной тяжелый танк Красной Армии. Были найдены остатки ходовой, гусениц со следами повреждения от мины, разорванных колес, и, самое, главное, танкистов. Также найдены кавалеристы 5-го Донского казачьего корпуса, офицеры группы прорыва и двое немецких военнослужащих-пулеметчиков", - сказал Кудряков.

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 3 июля. /ТАСС/. Ростовские поисковики из объединения "Миус-фронт" нашли на границе с Украиной взорванный танк КВ-1 вместе с останками экипажа, погибшего в бою 18 августа 1943 года. Об этом рассказал ТАСС в среду руководитель поискового объединения Андрей Кудряков.

По его словам, уже взяты образцы ДНК погибших, поисковики надеются восстановить их фамилии и найти родственников. Останки погибших бойцов захоронят на "Алее памяти" на территории строящегося народного музея "Самбекские высоты" в Ростовской области. Это планируется сделать 30 августа, в день прорыва Миус-фронта.

Останки немецких военнослужащих, по словам Кудрякова, передадут немецкой стороне в рамках международных договоренностей.

"У них есть личные жетоны военнослужащих, абсолютно точно будут восстановлены их фамилии, воинские звания", - пояснил собеседник агентства.

Руководитель поискового объединения отметил, что сейчас работы ведутся непосредственно в месте прорыва линии немецкой обороны Миус-фронта, ранее подобные исследования здесь не проводились. На основании сделанных находок поисковики рассчитывают максимально точно восстановить картину происходивших здесь событий.

Бой 18 августа

По словам Кудрякова, картину боя 18 августа, в котором погиб экипаж найденного танка, планируется восстановить практически по часам. Обстоятельства гибели самого танка уже восстановлены.

"В 6 часов утра 18 августа после артподготовки войска 5-й ударной армии генерал-лейтенанта Цветова пошли в наступление в этом районе. Первыми по КВ 62-й танковой бригады. Шли по полю, заминированному противотанковыми минами, танк наехал на такую мину и был обездвижен. Экипаж пытался выбраться, заменить траки, которые были повреждены, но в это время был налет авиации, скорее всего, удар немецкого самолета пришелся в башню, сдетонировал боекомплект, и танк был полностью взорван", - рассказал Кудряков.

Он отметил, что столь подробную картину событий удалось восстановить благодаря совместным усилиям поисковиков, историков и экспертов, входящих в поисковое объединение "Миус-фронт", которое занимается поиском без вести пропавших солдат, погибших в боях Великой Отечественной войны как на территории Ростовской области, так и за ее пределами.

Миус-фронт - укрепленный оборонительный рубеж вермахта во время Великой Отечественной войны на западном берегу реки Миус, был создан в декабре 1941 года. Советские войска дважды пытались прорвать рубеж Миус-фронта: с декабря 1941 по июль 1942 года и с февраля по август 1943 года. Им это удалось лишь в августе 1943 года в ходе Донбасской наступательной операции, когда войска Южного фронта прорвали немецкий рубеж обороны в районе поселка Куйбышево Ростовской области.