Организаторы форума в Москве опровергли информацию об отказе Голунову в аккредитации

МОСКВА, 3 июля. /ТАСС/. Отказ в аккредитации специальному корреспонденту "Медузы" Ивану Голунову на мероприятия деловой программы Московского урбанистического форума был автоматическим, журналист уже получил аккредитацию как представитель СМИ. Об этом сообщила ТАСС в среду менеджер по вопросам информационного партнерства форума Ксения Маренникова.

"Это техническая особенность: на форум нельзя получить два бейджа одновременно. Голунов подал заявку как делегат и как представитель СМИ. Система дала отказ ему как делегату, но одобрила аккредитацию как журналисту", - пояснила Маренникова.

Ранее интернет-издание "Медуза" сообщило, что в ответе аккредитационного центра, который пришел журналисту на электронную почту утром 3 июля, говорится об отклонении заявки "в связи с ограниченной вместимостью площадки". По словам Голунова, предыдущие три года он успешно аккредитовывался на урбанистический форум и регулярно получал рассылку с материалами от его организаторов.

Московский урбанистический форум проводится с 2011 года. В этом году мероприятие пройдет с 4 по 7 июля, его главная тема - "Качество жизни, проекты меняющие города".